“Non mi piace questa clip! mi disturba” Vittoria Schisano lascia lo studio, cos’è successo (Di sabato 12 dicembre 2020) Una lite in diretta a Oggi è un altro giorno non se l’aspettava nessuno, eppure Serena Bortone ha perso le staffe lasciando senza parole il pubblico di Rai 1. Ma cosa è successo? Serena Bortone Fonte Foto Instagram @TrashTvMaurizio Costanzo solo qualche settimana fa lodava Serena Bortone per il suo modo di intervistare gli ospiti, con il suo stile unico nel mettere a suo agio i vari personaggi che si susseguono nella sua trasmissione. Tuttavia nella puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda venerdì 11 dicembre 2020 qualcosa è andato storto e Vittoria Schisano ha avuto da ridere sui toni utilizzati in una clip in suo onore. LEGGI ANCHE>>>Serena Bortone presenta Pierre e Chèrie, cosa si nasconde dietro i loro nomi? LEGGI ANCHE>>> Serena Bortone, il segreto dal passato spiazza ... Leggi su chenews (Di sabato 12 dicembre 2020) Una lite in diretta a Oggi è un altro giorno non se l’aspettava nessuno, eppure Serena Bortone ha perso le staffendo senza parole il pubblico di Rai 1. Ma cosa è? Serena Bortone Fonte Foto Instagram @TrashTvMaurizio Costanzo solo qualche settimana fa lodava Serena Bortone per il suo modo di intervistare gli ospiti, con il suo stile unico nel mettere a suo agio i vari personaggi che si susseguono nella sua trasmissione. Tuttavia nella puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda venerdì 11 dicembre 2020 qualcosa è andato storto eha avuto da ridere sui toni utilizzati in una clip in suo onore. LEGGI ANCHE>>>Serena Bortone presenta Pierre e Chèrie, cosa si nasconde dietro i loro nomi? LEGGI ANCHE>>> Serena Bortone, il segreto dal passato spiazza ...

matteograndi : Come sempre in Italia i temi non si valutano nel merito ma in base a chi li propone. E visto che Renzi non piace no… - FabManuelMulas : Il ragazzo disse, “papà ti fanno male le mani? Il padre rispose “hai fame?”, il giovane rispose di no, “ti piace il… - LegaSalvini : RIFORMA MES, CRIMI: «NON CI PIACE, MA CHI VOTA CONTRO È CONTRO IL M5S» Tradotto: siamo contro ma se non votiamo a f… - Elis4b : Beh, a me non piace parlare. #Loki #Mobius - PeppinoNeroazz1 : @BeloTopsde @machepiacere ..azz eri tu ?? .. non ti avevo riconosciuta.... però ' almeno e' la prova di quanto mi piace ammirarti ... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Non piace Cisco Webex: presentate nuove innovazioni per una collaborazione più inclusiva e un'esperienza di utilizzo simile a quella in presenza Fortune Italia