Milan, Ibrahimovic non recupera: può tornare con il Genoa (Di sabato 12 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic domenica non sarà in campo per Milan-Parma. Lo staff medico rossonero non vuole correre rischi. Può tornare con il Genoa Zlatan Ibrahimovic domenica non sarà in campo per Milan-Parma, posticipo dell’11a giornata. Lo riporta Gazzetta dello Sport segnalando che lo svedese continua a lavorare a parte dopo l’infortunio muscolare accusato contro il Napoli. Lo staff medico rossonero non vuole correre rischi e per questo motivo il ritorno in campo di Ibrahimovic potrebbe avvenire mercoledì sera a Marassi contro il Genoa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Zlatandomenica non sarà in campo per-Parma. Lo staff medico rossonero non vuole correre rischi. Puòcon ilZlatandomenica non sarà in campo per-Parma, posticipo dell’11a giornata. Lo riporta Gazzetta dello Sport segnalando che lo svedese continua a lavorare a parte dopo l’infortunio muscolare accusato contro il Napoli. Lo staff medico rossonero non vuole correre rischi e per questo motivo il ritorno in campo dipotrebbe avvenire mercoledì sera a Marassi contro il. Leggi su Calcionews24.com

