Cristiano Malgioglio in lacrime. Il crollo in diretta, al GF Vip: tutti commossi dopo quella confessione (Di sabato 12 dicembre 2020) Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip Cristiano Malgioglio ha approfondito con Alfonso Signorini il motivo per cui vive con grande tristezza il periodo natalizio. Tutto risale a 26 anni fa quando ha avuto un lutto che ha sconvolto la sua vita: si tratta della morte della mamma Carla che ha completamente cambiato il suo modo di vedere il Natale: "Da quando è morta mia madre, ho sempre rifiutato il Natale. Il 10 dicembre parto sempre in qualche parte del mondo. Non mangio una fetta di panettone da 26 anni. Tutto mi sembra così triste, eppure il Natale è una festa bellissima". "Mia madre è sempre stata bellissima, è sempre stata il mio pilastro – ha detto Cristiano Malgioglio -. Stava preparando il suo 80esimo compleanno, aveva invitato tutte le sue sorelle, doveva venire a Milano, era molto felice. Io mi ...

