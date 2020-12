Coronavirus, i numeri in chiaro. Pregliasco: «Avremo ancora due o tre settimane di numeri devastanti sui morti» (Di sabato 12 dicembre 2020) I morti sono ancora tanti, troppi. In Italia il Coronavirus sta mietendo più vittime che in tutto il resto d’Europa. Siamo primi per numero assoluto di decessi e quarti in rapporto alla popolazione. Il bilancio è arrivato a 64.036, di cui 649 solo nelle ultime 24 ore. Eppure, dice il virologo Fabrizio Pregliasco, «ci siamo anestetizzati. I numeri sui decessi sono terribili e non ci fanno più effetto». Ormai, insiste il direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano e presidente dell’Anpas, «siamo contenti quando ne abbiamo solo 500. Non ci rendiamo più conto di cosa significhi la morte di centinaia e centinaia di persone». Professor Pregliasco, si è detto in tutte le salse che il numero dei morti è la conseguenza del boom dei contagi. Ma i ... Leggi su open.online (Di sabato 12 dicembre 2020) Isonotanti, troppi. In Italia ilsta mietendo più vittime che in tutto il resto d’Europa. Siamo primi per numero assoluto di decessi e quarti in rapporto alla popolazione. Il bilancio è arrivato a 64.036, di cui 649 solo nelle ultime 24 ore. Eppure, dice il virologo Fabrizio, «ci siamo anestetizzati. Isui decessi sono terribili e non ci fanno più effetto». Ormai, insiste il direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano e presidente dell’Anpas, «siamo contenti quando ne abbiamo solo 500. Non ci rendiamo più conto di cosa significhi la morte di centinaia e centinaia di persone». Professor, si è detto in tutte le salse che il numero deiè la conseguenza del boom dei contagi. Ma i ...

Notiziedi_it : Coronavirus, i numeri in chiaro. Pregliasco: «Avremo ancora due o tre settimane di numeri devastanti sui morti» - LauraAct63 : Mandaci il tuo ricordo di chi non c'è più per colpa della Covid-19 - umanitea : RT @EVonHoccheim: @viaggiefiabe Ho letto che in Veneto comunichiamo anche gli antigenici, e questo gonfia i numeri, però le terapie intensi… - RossellaRome : RT @Open_gol: «I dati sui decessi sono terribili. E preoccupano anche gli ingressi giornalieri in terapia intensiva» Fabrizio Pregliasco h… - Dome689 : RT @Open_gol: «I dati sui decessi sono terribili. E preoccupano anche gli ingressi giornalieri in terapia intensiva» Fabrizio Pregliasco h… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus numeri Coronavirus Emilia-Romagna, numeri in aumento: 1807 nuovi casi e 82 decessi La Repubblica Conferenza ISS, Giovanni Rezza tossisce durante l'intervento: "È solo sinusite"

Conferenza ISS, Giovanni Rezza è stato costretto a interrompere il suo intervento a causa della tosse, aggiungendo che la causa della sua voce bassa fosse solo sinusite.

Covid, l'Italia il paese con più morti in Europa: superato anche il Regno Unito, sono 64.036

L'Italia è il Paese in Europa con il maggior numero di decessi da Covid. Secondo i dati dell'osservatorio della Johns Hopkins University il numero di decessi da coronavirus nel ...

Conferenza ISS, Giovanni Rezza è stato costretto a interrompere il suo intervento a causa della tosse, aggiungendo che la causa della sua voce bassa fosse solo sinusite.L'Italia è il Paese in Europa con il maggior numero di decessi da Covid. Secondo i dati dell'osservatorio della Johns Hopkins University il numero di decessi da coronavirus nel ...