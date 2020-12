Caso Gregoretti: Salvini a Catania, 'sono sereno, tranquillo e orgoglioso' (Di sabato 12 dicembre 2020) Catania, 12 dic. (Adnkronos) - "sono sereno, tranquillo e orgoglioso". Lo ha detto Matteo Salvini al suo arrivo al carcere di Bicocca per la seconda udienza preliminare del processo sul Caso Gregoretti. Salvini è accompagnato dal suo legale Giulia Bongiorno. Quest'ultima è arrivata con un trolley pieno di carte. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020), 12 dic. (Adnkronos) - "". Lo ha detto Matteoal suo arrivo al carcere di Bicocca per la seconda udienza preliminare del processo sulè accompagnato dal suo legale Giulia Bongiorno. Quest'ultima è arrivata con un trolley pieno di carte.

