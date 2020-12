Cadavere fatto a pezzi in due valigie: coltellata alla gola la causa della morte (Di sabato 12 dicembre 2020) Ucciso con una coltellata alla gola: è quanto sarebbe emerso dall' autopsia , disposta dal pm Ornella Galeotti, condotta oggi dal medico legale sui resti umani ritrovati nei giorni scorsi all'interno ... Leggi su lanazione (Di sabato 12 dicembre 2020) Ucciso con una: è quanto sarebbe emerso dall' autopsia , disposta dal pm Ornella Galeotti, condotta oggi dal medico legale sui resti umani ritrovati nei giorni scorsi all'interno ...

cespyspanish : RT @qn_lanazione: #Firenze. Cadavere fatto a pezzi in due valigie: coltellata alla gola la causa della morte - qn_lanazione : #Firenze. Cadavere fatto a pezzi in due valigie: coltellata alla gola la causa della morte - infoitinterno : Firenze, cadavere fatto a pezzi e nascosto in due valigie: “Vittima tra 40-50 anni, morta da tempo” - KarimaBenAmmar2 : @FNS71424 @marco171292 @SUNFLLOVERSS te lo spiego..non molto tempo fa è uscita la storia di questo ragazzo (bianco)… - Gabri_Benci : @Cardocan1 @maurovanetti Eh già. Gli votarono la fiducia con il cadavere di Matteotti ancora caldo. D’altronde pure… -