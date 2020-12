Anticipazioni Daydreamer puntata del 13 dicembre | chi divide ancora una volta Can e Sanem?

Leggi su anticipazioni

(Di sabato 12 dicembre 2020) Nelladi domenica 13della soap opera di successoassisteremo all’ennesima discussione tra Can e. I due sembravano aver trovato l’intesa perfetta arrivando a dormire nella stessa stanza d’albergo la sera della loro riconciliazione, eppure svanirà tutto la mattina dopo quando si presenterà un personaggio che ricorderà a Can i suoi doveri. Di che si tratta? Il ritorno di Polen mette seriamente in discussione la ritrovata fiducia tra Can e. Il giovane infatti non appena scopre che la donna sta tornando indietro, pensa bene di ripartire per poterla affrontare. In questo modo però lascia indietroche dunque si rende conto della vacuità del suo legame. Insomma i due realizzano che forse il destino non vuole che stiano insieme. A tal proposito ...