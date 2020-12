Riscrivere il Recovery per evitare la crisi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Riscrivere la struttura di missione che gestirà il Recovery, ridiscutere l’allocazione delle risorse, parlamentarizzare tutti i passaggi fondamentali. Giuseppe Conte prova a disinnescare la minaccia di Matteo Renzi. Il clima è rovente. Con profonda irritazione stamattina a Palazzo Chigi hanno letto l’intervista del leader di Italia viva al quotidiano spagnolo El Pais: “Se Conte vuole i pieni poteri - l’attacco - siamo pronti a togliergli la fiducia”. Nulla di più né nulla di meno di quanto già detto dal senatore di Rignano. Ma la tribuna scelta, un noto giornale internazionale, e il timing, il giorno conclusivo del Consiglio europeo, avevano l’effetto di internazionalizzare la crisi latente, proprio nel giorno in cui il premier pensava di poter respirare e godere almeno per qualche ora del successo dopo l’accordo europeo sul ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020)la struttura di missione che gestirà il, ridiscutere l’allocazione delle risorse, parlamentarizzare tutti i passaggi fondamentali. Giuseppe Conte prova a disinnescare la minaccia di Matteo Renzi. Il clima è rovente. Con profonda irritazione stamattina a Palazzo Chigi hanno letto l’intervista del leader di Italia viva al quotidiano spagnolo El Pais: “Se Conte vuole i pieni poteri - l’attacco - siamo pronti a togliergli la fiducia”. Nulla di più né nulla di meno di quanto già detto dal senatore di Rignano. Ma la tribuna scelta, un noto giornale internazionale, e il timing, il giorno conclusivo del Consiglio europeo, avevano l’effetto di internazionalizzare lalatente, proprio nel giorno in cui il premier pensava di poter respirare e godere almeno per qualche ora del successo dopo l’accordo europeo sul ...

I manager derubricati a supervisori di decisioni che restano in mano alla politica. E il premier ha assicurato che “ogni passaggio verrà parlamentarizzato". La guerriglia di Renzi con Conte sempre più ...

Recovery, le associazioni chiedono di essere ascoltate. La paura per il clima influisce sulle nascite: la stampa internazionale

Il dibattito sul Next Generation Ue Next Generation Ue, Forum uguaglianze e diversità: “Partiti col piede sbagliato” Il confronto politico sui fondi del Next Generation Ue, secondo il Forum Diseguagli ...

