Reddito di cittadinanza 2021 | dal rinnovo Isee al taglio del 20% | ecco chi rischia un assegno più basso

Leggi su notizieora

(Di venerdì 11 dicembre 2020) A poche settimane dal termine del 2020 i beneficiari deldivedono avvicinarsi la scadenza del. L’aggiornamento della documentazione risulta fondamentale per continuare a percepire il beneficio di welfare nel corso del. Oltre a ciò, è importante sapere che in base all’esito del nuovo accertamento reddituale e patrimoniale potrebbe variare l’importo dell’. Il ricalcolo avviene in automatico in base alle modifiche avvenute nel corso dell’anno nelle diverse situazioni che caratterizzano lo stato dei richiedenti. D’altra parte, senza la comunicazione dell’all’Inps sidi vedersi sospendere l’erogazione dell’di welfare. Eventuali ulteriori tagli potrebbero inoltre avvenire ...