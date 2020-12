«Mia nonna | entrata in ospedale da sana | è morta di stenti» La nipote ora vuole giustizia

beppe_grillo : “Non voglio perdere la mia libertà!”, “Voglio lavorare, non voglio l’elemosina!”, “Il #RedditodiBase è voluto dal n… - vlavivlava : @DildoBaggjns penso tornerebbe alle urne anche mia nonna dopo anni di astensionismo - annaxhaz : @matistucchi mia nonna è positiva, e sono oltre che preoccupata, arrabbiata, perché noi abbiamo sempre rispettato l… - wxlvesxriri : mia nonna ha scritto a sua cugina americana Bay Bay al posto di Bye Bye. La amo - Monica_Sirocchi : @__walter__74 Mia nonna diceva sempre: se un cane ti morde, lo farà ancora, anche se gli dai da mangiare lo tratti bene ! -

Ultime Notizie dalla rete : Mia nonna

Fanpage.it

Silvia racconta che sua nonna di 90 anni era entrata in ospedale in buona salute. Il motivo del suo ricovero riguardava il malfunzionamento di una valvola cardiaca. La donna, secondo quanto racconta l ...La famiglia di nonna Peppina all'epoca non si arrese e fece sì che la casetta fosse regolarizzata, anche grazie al cosiddetto "decreto nonna Peppina" che permise all'anziana di ritornare a Moreggini, ...