Malagiustizia | prefetto accusato di truffa aggravata assolto dopo due anni perché il fatto non sussiste

(Di venerdì 11 dicembre 2020) La magistratura troppo spesso porta avanti accuse non fondate su prove certe, ma su teoremi e convincimenti fatti dai pm. Ne vanno di mezzo comuni cittadini, o spesso autorità o politici in vista (la pubblicità per i pm è maggiore).l'archiviazione i responsabili non patiscono alcuna conseguenza