Inter, gli ottavi di Champions restano ancora un tabù (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un piccolo gesto che aveva dentro tante cose. Stupore, innanzitutto. Perché nessuno di sarebbe aspettato la sua sostituzione nel momento decisivo del match, a maggior ragione con la necessità di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un piccolo gesto che aveva dentro tante cose. Stupore, innanzitutto. Perché nessuno di sarebbe aspettato la sua sostituzione nel momento decisivo del match, a maggior ragione con la necessità di ...

Inter : ?? | FORMAZIONE Ci siamo! Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #InterShakhtar! ?? #FORZAINTER ???? #UCL - SkySport : ?? SANCHEZ DI TESTA ? LUKAKU GLI NEGA IL GOL ? ??? Inter-Shakhtar 0-0 ?? Tutti gli highlights su… - Inter : ?? | FORMAZIONE Questi gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #InterBologna! #FORZAINTER ???? - bonjovi1982 : @pap1pap @Inter Ah lo hai scritto tu. Per un attimo mi ero illuso che qualcuno si fosse ricordato di avere una squa… - luponeroazzurr1 : @il_Malpensante La Curva Nord stà rompendo il CAZZO a difendere stò allenatore #ConteOut, sta mettendo la merda in… -