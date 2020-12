Gf Vip, De Blanck vs Pupo durante il confronto con la Orlando: «Vengo in studio e ti do un calcio in c**o» (Di sabato 12 dicembre 2020) Patrizia De Blanck vs Pupo al Gf Vip 5. Nella puntata di venerdì 11 dicembre 2020, la contessa “del popolo” è tornata nella Casa per un confronto a sorpresa con Stefania Orlando, colei che, nominandola, avrebbe contribuito alla sua “eliminazione” dal programma di Canale 5. L’apparente tiepidezza del faccia a faccia tra De Blanck e Orlando, però, ha portato Pupo a rimproverare la contessa, che ha anche reagito in malo modo. Le parole della diretta interessata sono state: «Vengo in studio e ti do un calcio in c**o». Cosa, questa, in un secondo momento realmente avvenuta, ma in tono ironico e col fine di stemperare i toni. Ecco il link al video di Mediaset Play con l’intero confronto tra ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 12 dicembre 2020) Patrizia Devsal Gf Vip 5. Nella puntata di venerdì 11 dicembre 2020, la contessa “del popolo” è tornata nella Casa per una sorpresa con Stefania, colei che, nominandola, avrebbe contribuito alla sua “eliminazione” dal programma di Canale 5. L’apparente tiepidezza del faccia a faccia tra De, però, ha portatoa rimproverare la contessa, che ha anche reagito in malo modo. Le parole della diretta interessata sono state: «ine ti do unin». Cosa, questa, in un secondo momento realmente avvenuta, ma in tono ironico e col fine di stemperare i toni. Ecco il link al video di Mediaset Play con l’interotra ...

