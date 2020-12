F1 | Kimi Raikkonen | “La macchina è ok | nessun problema dopo l’esplosione del motore”

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Si conclude con il quattordicesimo posto il venerdì diin quel di Yas Marina. Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula Uno hanno messo in mostra la solita Alfa Romeo degli altri sedici appuntamenti: poco veloce sul giro secco, ma leggermente più incoraggiante sul passo gara. Anzi, il pilota finlandese, ultimo campione del mondo con la Ferrari nel 2007, quando si è messo in modalità da lunghe distanze, ha spesso messo a segno tempi di tutto rilievo, prima che il fuoco avvolgesse la sua monoposto, con il motore ko. Potrebbe essere un buon viatico in vista dell’ultima gara stagionale che si disputerà domenica? “Laandava bene, almeno tenendo conto delle diverse condizioni nelle FP1 e della parte di FP2 che ho potuto completare – spiega al ...