Covid | Basilicata | Calabria | Lombardia e Piemonte gialle dal 13 12 Abruzzo arancione

La cabina di regia Cts-ministero della Salute ha approvato lo spostamento di alcuni territori in fasce di rischio diverse da quelle in cui si trovano ora.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà, sulla base dei dati della Cabina di Regia riunitasi oggi, una nuova ordinanza ...

Veneto resta in zona gialla ma ad alto rischio

Pubblicato il resoconto settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. L'Rt a 0,91 (in calo) è comunque fra i più alti d'Italia. Dalla mezzanotte entra in vigore la nuova ordinanza di Zaia ...

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà, sulla base dei dati della Cabina di Regia riunitasi oggi, una nuova ordinanza ...Pubblicato il resoconto settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. L'Rt a 0,91 (in calo) è comunque fra i più alti d'Italia. Dalla mezzanotte entra in vigore la nuova ordinanza di Zaia ...