Cos’è l’Hanukkah | origini e festeggiamenti della celebrazione ebraica

Leggi su newnotizie

(Di venerdì 11 dicembre 2020), o festa delle luci, è la secondareligiosa più importante per il popolo ebraico, vediamo in cosa consiste(in ebraico ‘Chanukkah’) è un’importantissima festivitàconosciuta anche come festa delle luci o dei lumi. Nella linguail termine Chanukkah indica “dedica” o “inaugurazione”. Seconda per importanza dopo il DonoTorah, L'articolo NewNotizie.it.