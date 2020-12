Bologna | Saputo rilancia la corsa all' Europa e sul mercato

Ansa_ER : Saputo: 'Il Bologna continuerà a investire'. Patron dei rossoblù: 'Covid ha solo rallentato corsa all'Europa' #ANSA - SkySport : Bologna, Saputo: 'Il club punta sui giovani. L'obiettivo quest'anno è finire in top 10' - sportli26181512 : Bologna, Saputo: 'Il club punta sui giovani. L'obiettivo quest'anno è finire in top 10': Il presidente del Bologna… - sportli26181512 : Saputo rilancia la corsa all’Europa: 'Siamo cresciuti. Sul mercato se ci sarà l’occasione': Saputo rilancia la cors… - ZO_it : Le parole del #presidente rossoblù da Montreal. #Saputo #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #progetto #crescita #ambizioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Saputo

Coronavirus. L’Emilia-Romagna raddoppia: dopo i test sierologici arrivano i tamponi rapidi, sempre gratuiti, da effettuare in farmacia. Campagna di screening volontario al via su tutto il territorio d ...Torna a parlare il patron del Bologna, Joey Saputo, che manca in città da febbraio, causa Covid e lo fa tramite una conferenza stampa webinair per ricompattare l'ambiente in un momento in cui Mihajlov ...