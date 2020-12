X Factor 2020 | vittoria di Casadilego su Little Pieces of Marmalade

(Di venerdì 11 dicembre 2020) E’ giunta al termine l’edizionedi X, il talent di Sky che ha incoronato un nuovo talento della musica italiana. Alla fine laè andata a, ragazza della squadra del giudice Hell Raton che ha superato nella finalissima il duoofche invece facevano parte del team di Manuel Agnelli.è il nome d’arte di Elisa Coclite, 17enne che ha subito riscosso grandi consensi nel pubblico anche con il suo inedito “Lontanissimo”. Una finale segnata però anche dall’addio di Alessandro Cattelan, che ha annunciato la decisione di lasciare la conduzione del talent dopo un decennio. X, Alessandro Cattelan in lacrime annuncia addio al programma: “Sono contento di aver finito” ...

Casadilego è la vincitrice di X Factor 2020: la diciassettenne di Teramo della categoria “Under Donne” batte nella finale del talent show di Sky Uno i Little Pieces of Marmelade. X Factor 2020 finale: ...Durante la finale della quattordicesima edizione di «X Factor», Alessandro Cattelan annuncia il suo addio dal programma di Sky Uno che ha brillantemente condotto per 10 anni: «È arrivato il momento di ...