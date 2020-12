Paolo Rossi, lo straziante messaggio d’addio della moglie (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un 2020 semplicemente da dimenticare. Paolo Rossi è venuto a mancare nelle scorse ore: il messaggio d’addio da parte della moglie Federica Un 2020 ancora terribile. Poche ore fa è venuto a mancare il celebre attaccante della Nazionale italiana ai Mondiali in Spagna nel 1982, Paolo Rossi. Una notizia terribile che è stata accolta con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un 2020 semplicemente da dimenticare.è venuto a mancare nelle scorse ore: ilda parteFederica Un 2020 ancora terribile. Poche ore fa è venuto a mancare il celebre attaccanteNazionale italiana ai Mondiali in Spagna nel 1982,. Una notizia terribile che è stata accolta con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - Gazzetta_it : È morto Paolo #Rossi: il calcio e l'Italia piangono il simbolo dell'Italia Mondiale del 1982 - TuttoBalutto : Never Forget Paolo Rossi! - lemonmeringue_ : Ma come Paolo Rossi ?? -