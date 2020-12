Dati personali ed esportazione. L’arsenale (giuridico) cinese made in Occidente (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo quella sulla sicurezza nazionale informatica, la Cina ha deciso di emanare altre due leggi: una sul controllo delle esportazioni e una sulla protezione dei Dati personali. Questo trittico rappresenta, paradossalmente, l’accettazione della Cina di un modello regolamentare di stampo occidentale e, nello stesso tempo, l’utilizzo di questo modello contro l’Occidente che lo ha creato. Considerati astrattamente e collettivamente, i principi di diritto espressi dalla Cina sono grandemente coerenti con quelli praticati nelle democrazie liberali. LA LEGGE SULLA SICUREZZA NAZIONALE Quanto alla sicurezza informatica nazionale è dichiarata la sovranità cinese sulla rete “locale” e l’obbligo in capo a chiunque (incluse le aziende straniere incorporate secondo il diritto cinese) di cooperazione con le autorità ... Leggi su formiche (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo quella sulla sicurezza nazionale informatica, la Cina ha deciso di emanare altre due leggi: una sul controllo delle esportazioni e una sulla protezione dei. Questo trittico rappresenta, paradossalmente, l’accettazione della Cina di un modello regolamentare di stampo occidentale e, nello stesso tempo, l’utilizzo di questo modello contro l’che lo ha creato. Considerati astrattamente e collettivamente, i principi di diritto espressi dalla Cina sono grandemente coerenti con quelli praticati nelle democrazie liberali. LA LEGGE SULLA SICUREZZA NAZIONALE Quanto alla sicurezza informatica nazionale è dichiarata la sovranitàsulla rete “locale” e l’obbligo in capo a chiunque (incluse le aziende straniere incorporate secondo il diritto) di cooperazione con le autorità ...

SirDistruggere : Non hanno scaricato Immuni per paura la privacy e in 7 milioni scaricano IO che ti chiede un'infinità di dati perso… - poliziadistato : State pensando di acquistare regali di Natale online? Per garantire sicurezza in Rete, tutela dei dati personali, p… - greylion76 : RT @boni_castellane: Quindi per una cifra massima di euro 150 comunicate a una app acquisti, date degli acquisti, luoghi degli acquisti, da… - fausto_pupo : @Gionnygi1 Quali dati che già non avessero gli abbiamo dato? i dati personali li hanno, quelli delle carte li hanno… - martinapatone : Oggi iniziamo con la nuova stagione di Te lo leggo io e parliamo di dati. Monica legge un mio articolo sul trattame… -