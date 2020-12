Covid Liguria: positivi l'8,02% dei 3992 tamponi molecolari testati; meno ricoveri (Di giovedì 10 dicembre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ... Leggi su albengacorsara (Di giovedì 10 dicembre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ...

fontanabuona : Covid, Liguria: numeri in calo. Ospedalizzati -22, positivi -283. I nuovi casi sono 320, i morti 11 - lucainge_tweet : Covid, Liguria: numeri in calo. Ospedalizzati -22, positivi -283. I nuovi casi sono 320, i morti 11 - tigullio_tweet : Covid, Liguria: numeri in calo. Ospedalizzati -22, positivi -283. I nuovi casi sono 320, i morti 11 - qn_lanazione : Covid Liguria, continua il calo della curva. Giù i ricoveri, tanti guariti - Teleradiopace : Covid, Liguria: numeri in calo. Ospedalizzati -22, positivi -283. I nuovi casi sono 320, i morti 11 -