Controlli al confine per chi entra in Italia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Molta disinformazione e dunque qualche auto rimandata indietro, in prevalenza di cittadini sloveni o comunque stranieri. E' il primo bilancio dei Controlli in corso ai valichi di frontiera da parte della Polizia per monitorare gli ingressi in Italia, in considerazione delle nuove misure di sicurezza contro la pandemia, entrate in vigore oggi come previsto dall'ultimo Dpcm. Il traffico al valico di Fernetti e agli altri lungo il confine con la Slovenia è abbastanza scarso. Il provvedimento stabilisce che l'entrata in Italia da tutti i Paesi dell'Unione europea (area Schengen) è consentita soltanto previa presentazione di tampone antigenico o molecolare, eseguito al massimo entro 48 ore prima dell'arrivo al confine. Sono esclusi dall'obbligo del tampone i ...

