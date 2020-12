Caprigate | annullata l’ordinanza per gli indagati

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI giudici della Corte di Cassazione hanno annullatodi custodia cautelare per corruzione e trasmesso il fascicolo a una nuova sezione del Riesame di Napoli per rivalutare la posizione di Giuseppe De Angelis, dirigente della Citta Metropolitana, interdetto dai pubblici uffici per un anno. L’inchiesta fu ribattezzata ‘‘ e riguardava le gare di gestione del servizio di trasporto pubblico sull’isola ‘Azzurra’ che era stata pilotata a favore di un’azienda privata, in cambio di prestazioni sessuali. Ma questa ipotesi è stata nettamente ridimensiona dalla Cassazione che ha annullato la misura. Con il dirigente De Angelis, era indagata anche Roberta Ramona Mazzarella, imprenditrice e titolare dell’azienda coinvolta nella scandalo, alla quale fu interdetta per un anno la possibilità di contrattare con la ...