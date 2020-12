Alessandro Cattelan non condurrà più X Factor: annuncio e motivo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alessandro Cattelan lascia X Factor. Quella appena conclusa, con la vittoria di Casa di Lego, è stata l’ultima edizione del conduttore al timone dello show musicale targato Sky. L’annuncio è arrivato pochi minuti prima della proclamazione del vincitore. Poche parole e un video di ringraziamento per congedarsi da X Factor dopo 10 anni. Il motivo dell’addio? Voglia di cambiare pagina, come ha ammesso lo stesso Cattelan. Ma come ha promesso a fine puntata, con il pubblico ‘ci si vedrà’. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 11 dicembre 2020)lascia X. Quella appena conclusa, con la vittoria di Casa di Lego, è stata l’ultima edizione del conduttore al timone dello show musicale targato Sky. L’è arrivato pochi minuti prima della proclamazione del vincitore. Poche parole e un video di ringraziamento per congedarsi da Xdopo 10 anni. Ildell’addio? Voglia di cambiare pagina, come ha ammesso lo stesso. Ma come ha promesso a fine puntata, con il pubblico ‘ci si vedrà’. L'articolo proviene da Italia Sera.

