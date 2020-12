Alessandro Borghese indagato per fatture false: “Sono stato fregato” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Alessandro Borghese dovrà rispondere dell’accusa di falsa fatturazione a seguito di un’inchiesta aperta dalla Procura di Milano. Lo chef di quattro ristoranti si difende raccontando di essere stato truffato da un parente ed essere completamente estraneo ai fatti. Ecco come sono andate le cose. Brutta disavventura per Alessandro Borghese e la moglie Wilma Oliveiro. La L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 10 dicembre 2020)dovrà rispondere dell’accusa di falsa fatturazione a seguito di un’inchiesta aperta dalla Procura di Milano. Lo chef di quattro ristoranti si difende raccontando di esseretruffato da un parente ed essere completamente estraneo ai fatti. Ecco come sono andate le cose. Brutta disavventura pere la moglie Wilma Oliveiro. La L'articolo proviene da Leggilo.org.

vanleeuwenhoek : Alessandro Borghese: ANOLINI=PIACENZA??#IODICONO ALL’EPISODIO DI QUATTRO RISTORANTI - Firma la petizione!… - RobyyGiudici : Radio Deejay - ilnasodiVoldy : Ho letto “Alessandro Borghi” ma il mio cervello l’ha trasformato in “Alessandro Borghese” e mi stavo chiedendo se avesse fatto un film - FinarMariasole : RT @CookCorriere: «Mai avrei pensato un giorno di raccontare di esser stato fregato da un parente, uno della mia famiglia. E invece...» htt… - donlione1 : Alessandro Borghese indagato per false fatturazioni. I conti di 4 ristoranti non tornano... -