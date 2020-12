Alberto Matano, cala il gelo in studio: è morta (Di giovedì 10 dicembre 2020) La diretta porta con sé i suoi disagi, di natura spesso incontrollabile. E un programma che porta la parola "diretta" nel titolo non può che essere esposto quotidianamente a questo tipo di disagi. Lo sa bene Alberto Matano, ieri incappato in una gaffe decisamente imbarazzante a La vita in diretta, perdendo completamente il filo conduttore con una storia di cui il programma si stava occupando e chiedendo ai familiari di una donna morta come la donna stesse. Uno scivolone rumoroso, di quelli che difficilmente possono passare inosservati. La vicenda di cronaca La trasmissione stava raccontando la vicenda di Luciana, una donna 74enne di Trento ricoverata per covid e morta lo scorso 25 novembre a seguito di un aggravarsi delle condizioni di salute. Oltre all'aggancio al filone covid, si parlava della vicenda per ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 10 dicembre 2020) La diretta porta con sé i suoi disagi, di natura spesso incontrollabile. E un programma che porta la parola "diretta" nel titolo non può che essere esposto quotidianamente a questo tipo di disagi. Lo sa bene, ieri incappato in una gaffe decisamente imbarazzante a La vita in diretta, perdendo completamente il filo conduttore con una storia di cui il programma si stava occupando e chiedendo ai familiari di una donnacome la donna stesse. Uno scivolone rumoroso, di quelli che difficilmente possono passare inosservati. La vicenda di cronaca La trasmissione stava raccontando la vicenda di Luciana, una donna 74enne di Trento ricoverata per covid elo scorso 25 novembre a seguito di un aggravarsi delle condizioni di salute. Oltre all'aggancio al filone covid, si parlava della vicenda per ...

