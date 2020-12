26enne assolda un killer sul dark web per uccidere i genitori | un giornalista della Bbc scopre il suo piano e la fa arrestare

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Affitta undalweb pere viene bloccata da undalla BBC. La bizzarra vicenda l’ha raccontata il Guardian. Unaaustraliana di Canberra avrebbe usato ilweb per assumere un. Secondo la polizia australiana la donna avrebbe sborsato 20mila dollari, di cui 6mila subito cash. Ma l’aspetto più curioso è che l’uccisione dei suoiprogrammata nei dettagli è stata fermata da uningleseBBC che stava facendo ricerche sulweb per una serie investigativa. Mentre lavorava per la società di produzione Novel, ilè incappato ...

