Va in ospedale per Covid, salvata da due tumori (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Era entrata in ospedale sapendo di avere il Covid . Ma non sapeva di avere anche due tumori : uno all'intestino e l'altro all'utero. Così, paradossalmente, la pandemia ha salvato una donna all'...

