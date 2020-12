Uccisa dal marito perché non voleva tornare a casa: il dramma di Madalina (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Madalina barbaramente picchiata e Uccisa da suo marito, Adrian Luminita. Il motivo? Non voleva tornare in Romania Adrian Luminita è il nome del 39enne che, lo scorso lunedì, si è macchiato di un orrendo delitto: l’uomo ha picchiato ed ucciso la propria moglie, Madalina, nella loro casa di Pescia Fiorentina. Quest’ultimo aveva manifestato il desiderio L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 9 dicembre 2020)barbaramente picchiata eda suo, Adrian Luminita. Il motivo? Nonin Romania Adrian Luminita è il nome del 39enne che, lo scorso lunedì, si è macchiato di un orrendo delitto: l’uomo ha picchiato ed ucciso la propria moglie,, nella lorodi Pescia Fiorentina. Quest’ultimo aveva manifestato il desiderio L'articolo proviene da YesLife.it.

