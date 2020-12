Stroncata dagli utenti l' app Io dei rimborsi Dubbi sui benefici fiscali

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Giuseppe Marino Caos cashback, il voto sul web è 2. Costa 4,7 miliardi, incerti gli effetti sull'evasione Un bel 2 in pagella per l'app del «cashback». È il voto dato a «Io», l'app voluta dal governo,dei telefonini Apple. Va peggio sui cellulari android: il voto è 1,7 stelle su 5: una secca bocciatura. Del resto l'app fiore all'occhiello della digitalizzazione nell'era Conte è andata in tilt alla vigilia e ha funzionato a singhiozzo anche ieri, primo giorno deidel 10 per cento sulle spese con carte, app e bancomat. Di cashback si parla da anni, è stato sperimentato con successo in alcuni Paesi (vedi Portogallo e Corea del Sud), è previsto dalla legge di bilancio 2020 e dal decreto agosto, ma è come se l'idea sia nata ieri e l'intera macchina sia stata colta di sorpresa dalla pubblicità che ha ...