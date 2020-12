“Sbadato” è il singolo d’esordio di Luca Allen

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il giovane cantante, ha appena fatto il suo esordio discografico con il brano Sbadato (Mhodì Records). Ilè disponibile in digitale e in rotazione nelle radio. Online anche il videoclip. Sbadato è un brano che non vuole descrivere semplicemente un momento di distrazione. È un modo di essere sé stessi e sfuggire ad un mondo che ci vuole sempre più costruiti e omologati. Con questo testo,parla di sé e di tutti noi quando scegliamo di sbagliare, di essere liberi di perdere qualcosa e così, finalmente, ritrovare noi stessi., videoclip ufficiale delSbadatoChi ènasce a Catania nel 1998. Immerso nella musica sin dalla nascita, ...