Palazzo Chigi pubblica le Faq sulle misure per le festività. Ecco tutto quello che c’è da sapere su restrizioni, date e spostamenti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Gli spostamenti per fare visita o per andare a vivere per qualche giorno con parenti o amici, inclusi i propri genitori, saranno possibili per tutti solo se ci si muove da un luogo in area gialla a un altro luogo in area gialla, esclusivamente fino al 20 dicembre 2020 e a partire dal 7 gennaio 2021”. E’ quanto si legge nelle Faq relative alle nuove misure anti-Covid adottate dal Governo e pubblicate oggi sul sito di Palazzo Chigi (qui tutti i quesiti e le risposte). “Nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio – si legge ancora -, questi spostamenti saranno consentiti, sempre esclusivamente tra luoghi in area gialla, solo se si ha la residenza o il domicilio o la propria abitazione nella regione/provincia autonoma di destinazione. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio sarà comunque ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Gliper fare visita o per andare a vivere per qualche giorno con parenti o amici, inclusi i propri genitori, saranno possibili per tutti solo se ci si muove da un luogo in area gialla a un altro luogo in area gialla, esclusivamente fino al 20 dicembre 2020 e a partire dal 7 gennaio 2021”. E’ quanto si legge nelle Faq relative alle nuoveanti-Covid adottate dal Governo ete oggi sul sito di(qui tutti i quesiti e le risposte). “Nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio – si legge ancora -, questisaranno consentiti, sempre esclusivamente tra luoghi in area gialla, solo se si ha la residenza o il domicilio o la propria abitazione nella regione/provincia autonoma di destinazione. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio sarà comunque ...

Chiarimenti sul nuovo Dpcm di Natale e spostamenti per assistere le persone non autosufficienti nelle faq del governo pubblicate sul sito di Palazzo Chigi. “Lo spostamento per dare assistenza a ...

I genitori separati/affidatari potranno spostarsi anche tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni/regioni diverse o ...

