Napoli-Real Sociedad | parla il patron spagnolo | “Inutile lamentarsi | qui per vincere Uccidi | o sarai ucciso”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Veniamo qui per, Maradona sulla pelle di Insigne: Lorenzo si tatua un’immagine particolare di DiegoQueste le parole del numero uno dellaJokin Aperribay, intervenuto alla vigilia dell'importante sfida di Europa League contro il. La compagine basca - così come quella partenopea - ha bisogno di di conquistare necessariamente i tre punti per mettere in cassaforte il discorso qualificazione ai sedicesimi di finale. Ecco le sue parole, concentrate a 360° sulla sfida del San Paolo, crocevia fondamentale che potrebbe andare ad orientare le sorti di un'intera stagione: "Le assenze di Oyarzabal e David Silva? È inutilee non ho visto alcun rimpianto. Questo è qualcosa che una squadra deve aver preparato perché può succedere a te oggi ma anche in ...