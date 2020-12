Montemagni (Lega): "Frana sul Brennero, la Regione solleciti Anas per un intervento complessivo e risolutivo' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene in merito al cedimento della strada statale del Brennero nel comune di Borgo a Mozzano. "L'ennesima Frana sulla statale del ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Elisa, capogruppo in consiglio regionale della, interviene in merito al cedimento della strada statale delnel comune di Borgo a Mozzano. "L'ennesimasulla statale del ...

QuiNewsGarfagna : La statale del Brennero chiusa fa tappa in Regione - QuiNewsLucca : La statale del Brennero chiusa fa tappa in Regione - PoliticaNewsNow : Montemagni (Lega): 'Inaccettabile la procedura d'infrazione tesa a bloccare proroga concessioni balneari al 2033' - PoliticaNewsNow : Montemagni (Lega): 'Tempi infiniti per ricostruzione ponte di Albiano Magra ed un commissario che ancora non è stat… - EcoLunigiana : #Albiano - Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega: 'I tempi si prospettano molto lunghi, no… -

Ultime Notizie dalla rete : Montemagni Lega Montemagni (Lega): "Vaccini antinfluenzali, situazione critica in Versilia" LuccaInDiretta Frana sul Brennero, Montemagni: “Basta rattoppi, serve intervento risolutivo”

“L’ennesima frana sulla statale del Brennero a Borgo a Mozzano evidenzia, per l’ennesima volta, come sia urgente e fondamentale un intervento risolutivo per mettere in sicurezza l’intero versante”. Co ...

Personale adeguato per la riabilitazione

La capogruppo regionale della Lega Eliza Montemagni chiede che venga destinato un numero adeguato di santari al centro di riabilitazione post Covid dell’Ospedale Versilia: “Siccome, a più riprese abbi ...

“L’ennesima frana sulla statale del Brennero a Borgo a Mozzano evidenzia, per l’ennesima volta, come sia urgente e fondamentale un intervento risolutivo per mettere in sicurezza l’intero versante”. Co ...La capogruppo regionale della Lega Eliza Montemagni chiede che venga destinato un numero adeguato di santari al centro di riabilitazione post Covid dell’Ospedale Versilia: “Siccome, a più riprese abbi ...