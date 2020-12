L’Inter è stata eliminata dalla Champions League, non andrà nemmeno in Europa League (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nell’ultima giornata della fase a gironi di UEFA Champions League, L’Inter ha pareggiato 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk ed è stata eliminata dalla competizione come quarta e ultima classificata del gruppo B, mancando anche la qualificazione ai sedicesimi di UEFA Leggi su ilpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nell’ultima giornata della fase a gironi di UEFAha pareggiato 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk ed ècompetizione come quarta e ultima classificata del gruppo B, mancando anche la qualificazione ai sedicesimi di UEFA

ilpost : L’Inter è stata eliminata dalla Champions League, non andrà nemmeno in Europa League - Enzolott : RT @pirata_21: L'Inter è stata anche sfortunata. Le è capitata una combinazione di risultati che per qualificarsi doveva vincere. #inter… - GaleoneDino : @mike_fusco Alla fine questa Champions per l'Inter è stata una sveltina. Per gli juventini una eiaculazione precoce… - puceandy93 : RT @gippu1: L'#Inter rimane ghiacciata come Jack Nicholson nel finale di Shining: il migliore in campo - paradosso - è Eriksen. Per la prim… - GaleoneDino : @PresMoratti Alla fine questa Champions per l'Inter è stata una sveltina. Per gli juventini una eiaculazione precoc… -

