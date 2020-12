Inter, Conte deluso: “Incredibile non aver trovato il gol. E gli arbitri…” (Di giovedì 10 dicembre 2020) L'Inter esce di scena nel modo peggiore dall'Europa. Il pari senza reti contro lo Shakhtar Donetsk condanna i nerazzurri alla doppia eliminazione da Champions ed Europa League.LE PAROLE DI ConteIl tecnico Antonio Conte analizza la prestazione dei suoi uomini a Sky Sport: "Squadra scarica? Sono pareri dei giornalisti, non mi trovo d'accordo. La squadra ha fatto il suo dovere. Ha dell'incredibile che in 180 minuti non siamo riusciti a fare un gol con loro, nonostante il portiere avversario sia stato tra i migliori. Non sono d'accordo sulla mancanza di cattiveria. C'è rammarico e delusione, ma non penso che non ci siano state mancanze particolari. C'è stata solo la mancanza del gol e senza quello non si va da nessuna parte. Adesso che siamo usciti mi sento di poter dire questo: non siamo stati rispettati dagli arbitri in diverse ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 10 dicembre 2020) L'esce di scena nel modo peggiore dall'Europa. Il pari senza reti contro lo Shakhtar Donetsk condanna i nerazzurri alla doppia eliminazione da Champions ed Europa League.LE PAROLE DIIl tecnico Antonioanalizza la prestazione dei suoi uomini a Sky Sport: "Squadra scarica? Sono pareri dei giornalisti, non mi trovo d'accordo. La squadra ha fatto il suo dovere. Ha dell'incredibile che in 180 minuti non siamo riusciti a fare un gol con loro, nonostante il portiere avversario sia stato tra i migliori. Non sono d'accordo sulla mancanza di cattiveria. C'è rammarico e delusione, ma non penso che non ci siano state mancanze particolari. C'è stata solo la mancanza del gol e senza quello non si va da nessuna parte. Adesso che siamo usciti mi sento di poter dire questo: non siamo stati rispettati dagli arbitri in diverse ...

Inter : ?? | FORMAZIONE Ci siamo! Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #InterShakhtar! ?? #FORZAINTER ???? #UCL - capuanogio : ?? #Conte, 250 milioni spesi sul mercato per restare fuori da tutto. Senza arbitri, infortuni, assenze e tutto il r… - Inter : Le parole di Antonio Conte e @ddambrosio alla vigilia di #InterShakhtar! #UCL - BandieraInter : Conte polemico: 'L'Inter non è stata rispettata dagli arbitri, ora che siamo stati eliminati posso dirlo. Cattiveri… - Palledicuoio : L'Inter è dunque l'unica squadra italiana a non proseguire in Europa? Masterclass di Antonio Conte. -