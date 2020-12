I senatori dissidenti del M5s: 'Non abbiamo votato il Mes, incoerente con il nostro programma' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I senatori M5s Bianca Laura Granato, Fabrizio Trentacoste, Margherita Corrado, Luisa Angrisani, Nicola Morra, Silvana Abate in una nota congiunta hanno spiegato di non aver "potuto votare a favore ... Leggi su globalist (Di mercoledì 9 dicembre 2020) IM5s Bianca Laura Granato, Fabrizio Trentacoste, Margherita Corrado, Luisa Angrisani, Nicola Morra, Silvana Abate in una nota congiunta hanno spiegato di non aver "potuto votare a favore ...

