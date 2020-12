Game of the Year, il docufilm sul mondo dei videogiochi in Italia, riceve un primo trailer (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Game of the Year è il docufilm prodotto da Withstand Film e diretto da Alessandro Redaelli che ci catapulta nel panorama dei videogiochi in Italia. Recentemente la pagina Facebook del docufilm ha pubblicato un breve teaser ed ora è disponibile il primissimo trailer di annuncio. Il documentario presenta una serie di personaggi iconici del mondo videoludico: Fabio Bortolotti, Simone Rosi, Alena Zueva, Alessandro Allocco, Matteo Corradini, Diego Sacchetti, Davide Isimbaldi, Simone Granata, Antonella Bovino, Mattia Attrice, Francesco Miceli, Michele Poggi, Giuseppe Mancini, Francesca Zacchia, Riccardo Romiti. "Siamo orgogliosi di annunciare Game of the Year, il primo film che racconta il ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 9 dicembre 2020)of theè ilprodotto da Withstand Film e diretto da Alessandro Redaelli che ci catapulta nel panorama deiin. Recentemente la pagina Facebook delha pubblicato un breve teaser ed ora è disponibile il primissimodi annuncio. Il documentario presenta una serie di personaggi iconici delvideoludico: Fabio Bortolotti, Simone Rosi, Alena Zueva, Alessandro Allocco, Matteo Corradini, Diego Sacchetti, Davide Isimbaldi, Simone Granata, Antonella Bovino, Mattia Attrice, Francesco Miceli, Michele Poggi, Giuseppe Mancini, Francesca Zacchia, Riccardo Romiti. "Siamo orgogliosi di annunciareof the, ilfilm che racconta il ...

JuventusFCWomen : ????@ritaguari: 'We come into this game with an almost complete squad, the team is ready. ???? @ritaguari: «Arriviamo… - acmilan : ??? The Boss and @DalotDiogo preview tomorrow's #UEL home game against Celtic ??? ??? Le parole di Mister Pioli e Dal… - juventusfc : La #PhotoOfTheGame di #JuveToro? Non potrebbe che essere questa ???? More stats ?? - mitzvah_bar : RT @AroundTurin: Yesterday game #675 for Buffon and #419 for Bonucci at Juve. The updated all time TOP 10 is: 1- Del Piero 705 2- Buffon… - salemalmansor : RT @AroundTurin: Yesterday game #675 for Buffon and #419 for Bonucci at Juve. The updated all time TOP 10 is: 1- Del Piero 705 2- Buffon… -

Ultime Notizie dalla rete : Game the The DJ Game, il gioco da tavolo per i clubber Dj Mag Italia DIsco Elysium in arrivo su PS4, Xbox One e Switch: annuncio con data d'uscita ai The Game Awards 2020?

Il sito web di Disco Elysum, il capolavoro di ZA/UM pubblicato su PC e vincitore di ben quattro statuette ai The Game Awards 2019, si è recentemente aggiornato con un messaggio inequivocabile: "Soon".

Game of the Year, il docufilm sul mondo dei videogiochi in Italia, riceve un primo trailer

Game of the Year è il docufilm prodotto da Withstand Film e diretto da Alessandro Redaell i che ci catapulta nel panorama dei videogiochi in Italia. Recentemente la pagina Facebook del docufilm ha pub ...

Il sito web di Disco Elysum, il capolavoro di ZA/UM pubblicato su PC e vincitore di ben quattro statuette ai The Game Awards 2019, si è recentemente aggiornato con un messaggio inequivocabile: "Soon".Game of the Year è il docufilm prodotto da Withstand Film e diretto da Alessandro Redaell i che ci catapulta nel panorama dei videogiochi in Italia. Recentemente la pagina Facebook del docufilm ha pub ...