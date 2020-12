Cobolli Gigli: Paratici e Nedved senza stile. Juve di Elkann, non di Agnelli (Di mercoledì 9 dicembre 2020) TORINO - "Sono tranquillizzato dopo quello che ho visto nelle ultime gare della Juve . Contro il Torino è venuta fuori una vittoria non meritata, mentre con il Barcellona è venuta fuori una vittoria ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) TORINO - "Sono tranquillizzato dopo quello che ho visto nelle ultime gare della. Contro il Torino è venuta fuori una vittoria non meritata, mentre con il Barcellona è venuta fuori una vittoria ...

AntonioFiori15 : @MarzianoAnsioso Cobolli Gigli....scarso ed incompetente..verrà ricordato come Il peggior dirigente calcistico che… - Spazio_J : Cobolli Gigli: 'Questa è la Juve di Elkann, non di Agnelli. Paratici e Nedved...' - - Eraldo11992809 : @ilbianconerocom Perché continuate a pubblicare i commenti di Cobolli Gigli sulla JUVE ? Non è la prima volta che s… - calciomercatoit : #Juventus, #CobolliGigli a gamba tesa su #Paratici e #Nedved: 'Superficiali, ma si vede che ad Agnelli vanno bene c… - sportli26181512 : Cobolli Gigli: Paratici e Nedved senza stile. Juve di Elkann, non di Agnelli: L'ex presidente bianconero: 'Questa s… -