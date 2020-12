"Ci scusiamo, ma per fortuna Detto Fatto è qua": Bianca Guaccero torna in diretta - (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Novella Toloni La trasmissione di RaiDue, dopo oltre dieci giorni di sospensione, è tornata in onda e la conduttrice, in apertura, ha commentato la lunga pausa Come annunciato da giorni Detto Fatto è tornato in televisione, ma a catalizzare l'attenzione è stato il saluto iniziale della conduttrice. In molti se lo aspettavano ma c'era attesa per le prime parole di Bianca Guaccero dopo la sospensione di oltre dieci giorni del programma. La popolare trasmissione di RaiDue è stata sospesa dopo la messa in onda del tutorial dedicato alla spesa sexy lo scorso 25 novembre. La conduttrice, gli autori e la protagonista del tutorial (la ballerina e influencer Emily Angelillo) sono finiti nell'occhio del ciclone per una messa in scena che voleva essere ironica, ma che è finita per ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Novella Toloni La trasmissione di RaiDue, dopo oltre dieci giorni di sospensione, èta in onda e la conduttrice, in apertura, ha commentato la lunga pausa Come annunciato da giornito in televisione, ma a catalizzare l'attenzione è stato il saluto iniziale della conduttrice. In molti se lo aspettavano ma c'era attesa per le prime parole didopo la sospensione di oltre dieci giorni del programma. La popolare trasmissione di RaiDue è stata sospesa dopo la messa in onda del tutorial dedicato alla spesa sexy lo scorso 25 novembre. La conduttrice, gli autori e la protagonista del tutorial (la ballerina e influencer Emily Angelillo) sono finiti nell'occhio del ciclone per una messa in scena che voleva essere ironica, ma che è finita per ...

