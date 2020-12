Ajax-Atalanta 0-1 | nerazzurri agli ottavi di Champions 

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’vince 1-0 sul campo dell’con il gol di Muriel (85?) e conquista la qualificazionedi Champions League. Isi impongono nella sfida valida per la sesta e ultima giornata del Gruppo D e chiudono il girone con 11 punti, al secondo posto alle spalle del Liverpool, che passa come primo della classifica a quota 13 punti. L’, con 7 punti, deve accontentarsi dell’Europa League. Il Midtjylland, fanalino di coda a 2 punti, è fuori da tutto. Funweek.

GoalItalia : Chiamatela BIG ?? L'Atalanta di Gasperini batte l'Ajax con un goal di Muriel ed è agli ottavi di Champions League pe… - SkySport ? ?? AJAX – ATALANTA 0-1 Risultato finale ? ? #Muriel (85') ?? - Gazzetta_it : #Muriel manda in estasi l'#Atalanta: battuto l'#Ajax, è agli ottavi di #Champions! #AjaxAtalanta #Ucl

Ajax – Atalanta 0-1 (0-0) AJAX (4-2-3-1): Onana sv; Mazaraoui 6,5, Schuurs 6,5, Martinez 6,5 (47' st Timber sv, 51' st Alvarez sv), Tagliafico 5,5 (18' st Huntelaar 6); Klaassen 6, Gravenberch 6; Anto ...