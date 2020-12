Riforma Mes, intesa nel governoIv firmerà dopo le parole di Conte (Di martedì 8 dicembre 2020) L'incontro dei capigruppo della maggioranza sul Mes, alla presenza dei ministri D'Inca' e Amendola, ha raggiunto un'intesa sulla risoluzione. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 8 dicembre 2020) L'incontro dei capigruppo della maggioranza sul Mes, alla presenza dei ministri D'Inca' e Amendola, ha raggiunto un'sulla risoluzione. Segui su affaritaliani.it

