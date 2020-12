Riesco, un”appartamento” per ospiti con fragilità mentali (Di martedì 8 dicembre 2020) di Erika Noschese Un nuovo traguardo per la cooperativa sociale Capovolti, guidata da Francesco Napoli che, questa mattina alle 11, con il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara taglierà il nastro del Gruppo Appartamento salute mentale. Una iniziativa sostenuto dal fondo Otto per Mille Valdese. Un luogo di riscatto e autonomia per gli ospiti in condizione di fragilità mentale che escono da percorsi di riabilitazione e si affacciano a ritrovare il proprio spazio nella comunità. Riesco è parte dell’insieme dei servizi integrati che offriamo ai nostri beneficiari, dalla presa in carico all’inserimento lavorativo. Un approccio sistemico e di comunità che condividiamo con gli enti e le istituzioni locali per rendere sempre più efficaci gli interventi di welfare e per sostenere la crescita sociale ed economica dei nostri territori. ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 8 dicembre 2020) di Erika Noschese Un nuovo traguardo per la cooperativa sociale Capovolti, guidata da Francesco Napoli che, questa mattina alle 11, con il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara taglierà il nastro del Gruppo Appartamento salute mentale. Una iniziativa sostenuto dal fondo Otto per Mille Valdese. Un luogo di riscatto e autonomia per gliin condizione dimentale che escono da percorsi di riabilitazione e si affacciano a ritrovare il proprio spazio nella comunità.è parte dell’insieme dei servizi integrati che offriamo ai nostri beneficiari, dalla presa in carico all’inserimento lavorativo. Un approccio sistemico e di comunità che condividiamo con gli enti e le istituzioni locali per rendere sempre più efficaci gli interventi di welfare e per sostenere la crescita sociale ed economica dei nostri territori. ...

