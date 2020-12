Pirlo: «Non avevo bisogno io di una vittoria così ma la squadra. Su McKennie…» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato al termine del match di Champions tra i bianconeri ed il Barcellona Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine del match di Champions tra bianconeri e Barcellona. CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI LA GARA – «È stata brava la Juve, Ronaldo gioca nella Juventus. C’è da fare i complimenti a tutta la squadra che ha fatto una partita perfetta. L’atteggiamento iniziale era diverso, con questa voglia e determinazione i valori vengono fuori. Siamo stati bravi a tenere le posizioni, avevamo preparato questa partita per sfruttare la superiorità a centrocampo. Ramsey e McKennie si sono mossi molto bene». SVOLTA – «Deve dare continuità. È una partita importante, un’impresa, ma già da domani pensiamo al ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Andrea, allenatore della Juventus, ha parlato al termine del match di Champions tra i bianconeri ed il Barcellona Andrea, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine del match di Champions tra bianconeri e Barcellona. CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI LA GARA – «È stata brava la Juve, Ronaldo gioca nella Juventus. C’è da fare i complimenti a tutta lache ha fatto una partita perfetta. L’atteggiamento iniziale era diverso, con questa voglia e determinazione i valori vengono fuori. Siamo stati bravi a tenere le posizioni, avevamo preparato questa partita per sfruttare la superiorità a centrocampo. Ramsey e McKennie si sono mossi molto bene». SVOLTA – «Deve dare continuità. È una partita importante, un’impresa, ma già da domani pensiamo al ...

