Pescatori detenuti in Libia | il vescovo di Mazara | “Ora basta | inviare i corpi speciali”

(Di martedì 8 dicembre 2020) Roma, 8 dic –diciamo: è ora che chi di dovere intervenga, anche conspeciali, affinché ipossano fare rientro nelle loro famiglie”. E’ quanto dichiarato all’Adnkronos daldidel Vallo, monsignor Domenico Mogavero, che oltre tre mesi dopo il sequestro dei 18 marittimi siciliani tuttorainnella prigione-caserma di El Kuefia, a circa 15 km da Bengasi, sprona così il governo italiano. Monsignor Mogavero lo fa senza troppi giri di parole, andando dritto al punto: appurato il fallimento diplomatico, adesso c’è un’altra soluzione contemplabile, quella dell’intervento dei nostri militari addestrati per situazioni al limite come questa. Anche perché “quella che è stata compiuta (dalle milizie libiche al ...

E’NECESSARI UNA SOLUZIONE CONTRATTATA: POLITICA, DIPLOMATICA, UMANITARIA. A Mazara e altrove crescono l'angoscia e l'indignazione per i pescatori mazaresi trattenuti in Libia (Bengasi), fino al punto ...La Libia é vittima di una sorta di "congiura internazionale" mirata a dividerla, per spartirsi le sue enormi risorse d'idrocarburi. La "guerra del pesce", la questione del golfo della Sirte sono stori ...