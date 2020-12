40 anni morte John Lennon: Paul McCartney lo ricorda commosso (Di martedì 8 dicembre 2020) Quarant'anni fa, l'8 dicembre del 1980, John Lennon, star dei Beatles, una delle leggende della musica di sempre fu ucciso con quattro proiettili alle spalle da parte di un suo fan squilibrato, Mark David Chapman. L’episodio terribile avvenne nell’ingresso del Dakota Building, della sua residenza a New York City Leggi su firenzepost (Di martedì 8 dicembre 2020) Quarant'fa, l'8 dicembre del 1980,, star dei Beatles, una delle leggende della musica di sempre fu ucciso con quattro proiettili alle spalle da parte di un suo fan squilibrato, Mark David Chapman. L’episodio terribile avvenne nell’ingresso del Dakota Building, della sua residenza a New York City

robersperanza : Provo dolore per la morte di Lidia Menapace, una donna straordinaria, esempio di forza e coraggio per tante generaz… - chetempochefa : 'L’Egitto è il terzo paese al mondo per numero di condanne a morte: nel 2019 il 62% delle sentenze capitali di tutt… - Agenzia_Ansa : Quarant'anni fa, l'8 dicembre 1980 veniva ucciso John Lennon, colpito a morte da quattro colpi sparati da Mark Chap… - Theprettiestst1 : RT @Frances52779614: Tornar clandestino con la morte. Urlare alla luna... Spente luci nella notte. Cercarti in città di bitume in lugubr… - mauro_gianca : RT @giorgio_gori: I dati @istat_it mostrano quante persone sono morte in più, tra gennaio e settembre, comune per comune, rispetto alla med… -