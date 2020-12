Secondo Toti è troppo netta la divisione tra attività indispensabili e non: “Tutti hanno la stessa dignità” (Di lunedì 7 dicembre 2020) GENOVA – “È un po’ manicheo dividere il Paese tra attività indispensabili e non indispensabili. Nessuno ha processato le riaperture delle fabbriche, mentre tutti hanno processato la riapertura di bar e ristoranti ad agosto: ci vuole un po’ di misura nelle cose”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a ‘Un giorno da pecora’ su Radio 1 Rai. “Non credo che ci sia una volontà esplicita da parte del Governo di punire alcunché- prosegue il governatore- ma credo che ci sia una sovrastruttura di pensiero che, talvolta, rende una fabbrica metalmeccanica più indispensabile di un albergo: io, invece, credo che un cameriere di un albergo abbia la stessa dignità di chi lavora in una fabbrica”. TOTI: “I RISTORI NON BASTERANNO” Leggi su dire (Di lunedì 7 dicembre 2020) GENOVA – “È un po’ manicheo dividere il Paese tra attività indispensabili e non indispensabili. Nessuno ha processato le riaperture delle fabbriche, mentre tutti hanno processato la riapertura di bar e ristoranti ad agosto: ci vuole un po’ di misura nelle cose”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a ‘Un giorno da pecora’ su Radio 1 Rai. “Non credo che ci sia una volontà esplicita da parte del Governo di punire alcunché- prosegue il governatore- ma credo che ci sia una sovrastruttura di pensiero che, talvolta, rende una fabbrica metalmeccanica più indispensabile di un albergo: io, invece, credo che un cameriere di un albergo abbia la stessa dignità di chi lavora in una fabbrica”. TOTI: “I RISTORI NON BASTERANNO”

