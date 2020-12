Neppure l’emergenza fa da collante a Palazzo Chigi (sic!). Scrive Polillo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Quanto potrà ancora reggere la situazione? Non tanto quella dell’intero Paese, da tempo compromessa. Ma la sopravvivenza di un governo, legata ad una maggioranza che sembra sempre più dissolversi con il trascorrere dei giorni. Eppure l’emergenza, che permane, dovrebbe fare da collante. Costringere a più miti consigli sia Palazzo Chigi che le altre stanze del potere. Ma se il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, è costretto a smentire, in un’intervista a Il Corriere della sera, sue presunte trame contro il governo ed il proprio partito d’appartenenza, allora la situazione, come era solito ripetere Ennio Flaiano, è sempre più grave, ma altrettanto poco seria. Eppure una qualche spiegazione ci deve essere. La più ovvia è che tutti pensano al dopo. Quando in Italia giungeranno i soldi del Recovery plan, sulla cui ... Leggi su formiche (Di lunedì 7 dicembre 2020) Quanto potrà ancora reggere la situazione? Non tanto quella dell’intero Paese, da tempo compromessa. Ma la sopravvivenza di un governo, legata ad una maggioranza che sembra sempre più dissolversi con il trascorrere dei giorni. Eppure, che permane, dovrebbe fare da. Costringere a più miti consigli siache le altre stanze del potere. Ma se il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, è costretto a smentire, in un’intervista a Il Corriere della sera, sue presunte trame contro il governo ed il proprio partito d’appartenenza, allora la situazione, come era solito ripetere Ennio Flaiano, è sempre più grave, ma altrettanto poco seria. Eppure una qualche spiegazione ci deve essere. La più ovvia è che tutti pensano al dopo. Quando in Italia giungeranno i soldi del Recovery plan, sulla cui ...

