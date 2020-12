L’amore più forte del Covid: la coppia di 90enni mano nella mano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una foto che dà speranza, una foto che rincuora. La tempra di due anziani che riesce a sconfiggere il Covid. Sono in un letto d’ospedale e si tengono la mano. La foto ha fatto tirare un sospiro di sollievo al figlio di Ivo Landi e Livia Arrighini, lui 93enne lei 88enne di Prato. Sono ricoverati L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una foto che dà speranza, una foto che rincuora. La tempra di due anziani che riesce a sconfiggere il. Sono in un letto d’ospedale e si tengono la. La foto ha fatto tirare un sospiro di sollievo al figlio di Ivo Landi e Livia Arrighini, lui 93enne lei 88enne di Prato. Sono ricoverati L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

