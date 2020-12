JD.com è la prima piattaforma online a testare lo yuan digitale cinese (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il secondo centro commerciale online più grande della Cina, JD.com, è diventato il primo centro virtuale del Paese a testare lo yuan digitale. La società di e-commerce ha svelato questa notizia attraverso il suo account WeChat il 5 dicembre, notando che il suo braccio FinTech, JD Digits lancerà questo mese un programma pilota che consentirà ai suoi clienti di pagare per determinati articoli tramite lo yuan digitale. Secondo l’annuncio, il programma includerà una lotteria che distribuirà 100.000 voucher digitali in contanti per un valore di circa 20 milioni (£2,26 milioni) di yuan ai residenti della città di Suzhou, nella provincia orientale del Jiangsu, l’11 novembre. La pubblicazione prosegue notando che i vincitori della lotteria riceveranno i voucher, denominati ... Leggi su invezz (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il secondo centro commercialepiù grande della Cina, JD.com, è diventato il primo centro virtuale del Paese alo. La società di e-commerce ha svelato questa notizia attraverso il suo account WeChat il 5 dicembre, notando che il suo braccio FinTech, JD Digits lancerà questo mese un programma pilota che consentirà ai suoi clienti di pagare per determinati articoli tramite lo. Secondo l’annuncio, il programma includerà una lotteria che distribuirà 100.000 voucher digitali in contanti per un valore di circa 20 milioni (£2,26 milioni) diai residenti della città di Suzhou, nella provincia orientale del Jiangsu, l’11 novembre. La pubblicazione prosegue notando che i vincitori della lotteria riceveranno i voucher, denominati ...

